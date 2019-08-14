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14.08.2019 15:53
Рубрика: Общество

В Минобрнауки объяснили требования к встречам с учеными-иностранцами

Текст: Мария Агранович
По Сети разлетаются выдержки из приказа Минобрнауки, предназначенного для служебного пользования. В научных организациях, куда в том числе был направлен документ, подняли шум: приказ ужесточает правила встречи и работы с иностранцами.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В документе прописано, например, что о встрече с иностранным коллегой в стенах НИИ нужно обязательно уведомлять руководство института и не позднее, чем за 5 дней, сообщить об этом в министерство, приложив список всех участников.

Более того, приказ регламентирует встречи и на нейтральной территории в нерабочее время. На это тоже потребуется разрешение. А после обсуждения совместного проекта придется написать отчет и тоже отправить его в Минобрнауки. В отчете нужно отразить основную тему беседы. Потребуются также сканы паспортов иностранцев.

Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости
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Однако, как оказалось, для встреч с иностранными коллегами у каждой организации и так есть свои внутренние правила: также нужно заранее предупреждать о приезде, также требуются отсканированные копии паспортов.

Резонансную ситуацию прокомментировал министр науки и высшего образования Михаил Котюков, который находится сейчас в рабочей поездке в Липецке.

- Документ касается нашей работы по международным проектам, - отметил министр. - Нам необходимо видеть базу данных и контактов, ведь министерство - участник большого количества межправительственных соглашений. Нам нужно понимать, какие встречи в рамках этих соглашений происходят. Все ли у нас здесь в порядке, или где-то есть недоработки, и нужны дополнительные импульсы для динамичного развития отношений.

Министр подчеркнул, что важно понимать, для чего российским научным институтам и университетам нужны международные контакты, как такие проекты влияют на развитие самих университетов и нашей науки.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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- Ни о каком ужесточении правил в этом документе речи не идет, - заявил Котюков.

В пресс-службе ведомства сообщили, что приказ носит рекомендательный характер и отражает общемировую практику.

"Данные рекомендации направлены, прежде всего, для учета показателей роста международных связей, в том числе в рамках реализации национального проекта "Наука", и ни в коем случае не для осуществления контроля за организациями, подведомственными Минобрнауки, - говорится в сообщении пресс-службы. - Отмечаем, что и российские ученые и специалисты также сталкиваются с определенными ограничениями при посещении организаций и ведомств за рубежом".

Общество Образование Правительство Минобрнауки
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