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Рубрика: Экономика

В Роскачестве объяснили, как понять, что вино не стоит пить

Текст: Марина Гусенко
Эксперты Роскачества пояснили, как самому определить, качественное перед вами вино или нет.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Первое. Вино должно быть прозрачным и чистым по цвету, без осадка. Чтобы определить чистоту цвета, напиток можно подсветить фонариком, в том числе - из смартфона. Увидели хлопья или липкий осадок - не покупайте. А если уже купили, лучше вылить, советуют специалисты. Кстати, в выдержанных красных винах может быть красный кристаллический осадок - "винный камень". Европейские стандарты допускают его наличие. Российский ГОСТ - нет.

Фото: РИА Новости
В Роскачестве рассказали, как выбрать красное вино

Молодое белое вино должно быть прозрачным, чистым, почти бесцветным, чуть-чуть золотистым. Также у него может быть легкий зеленоватый или лимонный оттенок. Если оно отливает янтарем или похоже на нерафинированное подсолнечное масло, значит, оно окислено, преждевременно состарилось, и пить его не стоит.

Второе. Главный враг белого вина - кислород. И если напиток им "надышался", он будет пахнуть моченым яблоком, старым погребом или подгнившей листвой. "Дефектное" красное вино будет пахнуть вареной свеклой или другими овощами. Такие запахи могут говорить не только об окислении, но и нарушении гигиены при изготовлении напитка. Плохая пробка придаст аромат мокрого картона. А "летучие кислоты" придают вину уксусный аромат, что говорит о том, что напиток может превратиться в винный уксус, и пить его нежелательно.

Подробности можно прочитать на сайте Роскачества.

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