В США гражданку Украины осудили на 20 лет за детское порно

Американский суд приговорил гражданку Украины к 20 годам тюрьмы за сексуальную эксплуатацию ребенка.

Алена Каличенко была арестована в июле 2014 года во время поездки в Соединенные Штаты. А спустя два года она признала себя виновной в производстве детской порнографии.

В прокуратуре рассказали подробности дела. Осужденная еще в 2012 году записала 46 видеоматериалов порнографического содержания с двухлетней девочкой. А заказал "клубничку" Джозеф Валерио - житель американского города Смиттаун. Он заплатил Каличенко несколько тысяч долларов, а видео получил по электронной почте.

В доме у Валерио находилось оборудование, предназначенное для выпуска детской порнографии. Мужчина был приговорен к 60 годам тюрьмы, пишет ТАСС.