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14.08.2019 12:20
Рубрика: Экономика

XI Московская премия Urban Awards 2019 пройдет в конце ноября

XI премия в области жилой городской недвижимости Urban Awards 2019 состоится в конце ноября. Именно тогда будут объявлены лучшие жилые комплексы Москвы и Московской области этого года. Определять победителей доверят экспертам недвижимости России.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Принять участие в премии смогут строящиеся и готовые объекты, срок окончания строительства которых установлен проектной декларацией в период с 1-го квартала 2019 года по 3-й квартал 2019 года включительно. В номинациях на лучший строящийся жилой комплекс принимаются заявки от объектов, которые удовлетворяют следующим критериям: получено разрешение на строительство, возведение объекта уже началось, стартовали продажи в соответствии с 214-ФЗ. Проекты на стадии концепции к участию в премии не допускаются.

Кульминацией премии станет торжественная церемония награждения, которая является главным светским событием сферы недвижимости. Она пройдет в конце ноября и соберет первые лица девелопмента.

Экономика Недвижимость Инфраструктура
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