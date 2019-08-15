В связи с аварийной посадкой самолета в Подмосковье развернуты "горячая линия" МЧС. По телефону (498)505-41-70 родственники пострадавших могут получить всю необходимую информацию о пассажирах рейса.

К спасению привлекались два вертолета Центра медицины катастроф и семь машин "скорой помощи".

Ликвидировать пожар не пришлось. Его не было. Аварийный А-321 гладко проскользил брюхом без шасси по кукурузному полю.

Помогло еще и то, что ночью тут прошел сильный ливень, иначе любая искра могла привести к трагедии, поскольку самолет садился с полными баками.

В 6 часов 40 минут утра на поле, где самолет совершил посадку, прибыли два пожарных автомобиля, которые из двух стволов охлаждали отвалившийся во время посадки двигатель. Около тонны авиационного керосина вылилось из баков в поле, поэтому требовалось не допустить возгорания топлива от перегретого движка.

Обычно для таких целей привлекаются специальные аэропортовые пожарные машины АА-60 и АА-70. Они отличаются от обычной пожарной техники усиленной колесной базой и большими скоростями.