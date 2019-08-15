Медведев распорядился наградить экипаж севшего в поле самолета

Экипаж самолета Airbus A321, чей профессионализм помог избежать катастрофы в подмосковном аэропорту Жуковский, должны быть представлены к государственным наградам, считает премьер-министр Дмитрий Медведев.

"То, что в таких весьма сложных условиях удалось посадить самолет, это хорошее событие", - заметил глава кабинета министров, открывая заседание правительства. Он попросил министра транспорта Евгения Дитриха доложить о происшествии.

Самолет "Уральских авиалиний" вылетал из авиагавани Жуковский в 6:15. На взлете после отрыва от взлетно-посадочной полосы лайнер столкнулся со стаей чаек. Попадание птиц в двигатели вызвало перебои в работе и вызвало пожар в правом двигателе. "Экипаж принял решение совершить посадку "перед собой" - у авиаторов есть такой термин, - рассказал глава Минтранса. - Вынужденное приземление самолета произошло в 6 часов 16 минут на кукурузном поле". Приземление было проведено с убранным шасси и с выключенными двигателями.

На борту самолета находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Самолет был полный. Кабинный экипаж слаженно организовал эвакуацию по аварийным надувным трапам. "Хотел бы подчеркнуть высочайшее мастерство и выдержку пилотов. Благодаря слаженным действиям экипажа удалось предотвратить катастрофу, избежать большого числа жертв", - подчеркнул Дитрих.

- Пусть разбираются специалисты с тем, что произошло, но очевидно, что действия экипажа заслуживают самой высокой оценки. По итогам рассмотрения этой ситуации необходимо, видимо, подготовить документы, чтобы представить их к государственным наградам, - распорядился Дмитрий Медведев.