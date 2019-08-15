Минприроды направило в правительство предложения по борьбе с пожарами

Минприроды направило в кабмин предложения по усилению мер борьбы с лесными пожарами. Предлагается перенести с регионального уровня на федеральный принятие решения по установлению зон контроля лесных пожаров. Сейчас его принимают губернаторы.

Кроме того, планируется исключить возможность самостоятельного изменения границ установленных зон на уровне региона, и, в том числе, включения в них арендуемых лесных участков, территорий с объектами инфраструктуры, земель лесного фонда, примыкающих к ООПТ федерального значения, а также к госгранице. "В текущем году в ряде регионов фиксировались случаи необоснованного принятия решения о не тушении пожаров в лесах рядом с ООПТ, что оборачивалось угрозой для уникальных природных территорий", - говорится в сообщении Минприроды. По результатам пересмотра зон контроля планируется сократить их площади.

Также в министерстве хотят разделить понятия "лесная охрана" и "лесной надзор" и их функционал. "Лесная охрана" будет обеспечивать постоянное патрулирование и оперативное реагирование в случае чрезвычайных ситуаций в лесах. За "лесным надзором" сохранятся функции проверок лесопользователей.

Рослесхоз могут наделить полномочиями по охране лесов от пожаров на территориях наиболее подверженных опасности возгораний, в том числе, расположенных в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Для этого необходимо увеличить на 1000 человек численность ФБУ "Авиалесоохрана", в том числе за счет создания новых межрегиональных подразделений, и возрождения парка лесной авиации из 12 воздушных судов.