При аварийной посадке самолета в Жуковском никто не пострадал

Экипаж самолета Airbus 321, у которого во время взлета вышел из строя двигатель, смог посадить лайнер в аэропорту Жуковский.

Инцидент произошел в четверг утром. После вылета пилоты получили сигнал о возгорании силовой установки. Командир возудшного судна принял решение вернуться и совершить аварийную посадку.

Лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы примерно на километр. Пассажиров экстренно эвакуировали по надувным трапам. Никто не пострадал.

На борту находились 234 человека, включая семь членов экипажа. Лайнер совершал рейс U6178 "Жуковский - Симферополь".