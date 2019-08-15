При аварийной посадке самолета в Жуковском никто не пострадал

Экипаж самолета Airbus 321, у которого во время взлета вышел из строя двигатель, смог посадить лайнер в аэропорту Жуковский.
Инцидент произошел в четверг утром. После вылета пилоты получили сигнал о возгорании силовой установки. Командир возудшного судна принял решение вернуться и совершить аварийную посадку.
Лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы примерно на километр. Пассажиров экстренно эвакуировали по надувным трапам. Никто не пострадал.
На борту находились 234 человека, включая семь членов экипажа. Лайнер совершал рейс U6178 "Жуковский - Симферополь".
Самолет «Уральских авиалиний» сел в поле в Подмосковье. Лайнер следовал из аэропорта Жуковский в Симферополь, но произошел отказ оборудования https://t.co/Qpv9DpA9Md pic.twitter.com/JZBFoEFoSZ— Новости от 66.RU. Здесь все всё понимают (@66ru) August 15, 2019