Число пострадавших при аварийной посадке самолета возросло до 55 человек

Областной главк МЧС озвучил точное число пострадавших при аварийной посадке самолета в Раменском округе Подмосковья.

"За медицинской помощью обратились 55 человек", - сообщили журналистам в пресс-службе МЧС по Московской области.

"29 пострадавших были доставлены в Раменскую центральную районную больницу, среди них 10 детей и беременная женщина, остальным помощь была оказана на месте", - уточнили в региональном министерстве здравоохранения. После оказания медицинской помощи, добавили медики, в больнице остается одна пассажирка в средней степени тяжести. Остальные отпущены домой.

Всего на борту самолета находились 226 пассажиров, в том числе 41 ребенок.