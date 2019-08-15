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15.08.2019 13:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Число пострадавших при аварийной посадке самолета возросло до 55 человек

Текст: Ирина Рыбникова

Областной главк МЧС озвучил точное число пострадавших при аварийной посадке самолета в Раменском округе Подмосковья.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
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"За медицинской помощью обратились 55 человек", - сообщили журналистам в пресс-службе МЧС по Московской области.

"29 пострадавших были доставлены в Раменскую центральную районную больницу, среди них 10 детей и беременная женщина, остальным помощь была оказана на месте", - уточнили в региональном министерстве здравоохранения. После оказания медицинской помощи, добавили медики, в больнице остается одна пассажирка в средней степени тяжести. Остальные отпущены домой.

Всего на борту самолета находились 226 пассажиров, в том числе 41 ребенок.

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