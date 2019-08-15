"Первые кареты "скорой помощи" прибыли к месту аварийной посадки уже через семь минут", - рассказала "РГ" министр здравоохранения Подмосковья Татьяна Мухтасарова. 26 пострадавших получили помощь на месте. 29, в том числе 10 детей и беременная женщина, были отправлены в Раменскую больницу. У большинства травмы легкой степени тяжести - ушибы и ссадины. "Самым тяжелым случаем оказался ушиб спины, получившая его женщина госпитализирована", - говорит главврач Раменской ЦРБ Андрей Фадеев.

По его словам, времени, прошедшего с момента оповещения об аварийной посадке до поступления в больницу первых пациентов, хватило, чтобы сотрудники Раменской ЦРБ мобилизовали все внутренние ресурсы.

"Все врачи, которые в тот момент не находились на операциях, были задействованы на приеме пострадавших пассажиров, поэтому помощь была оказана быстро, в сроки и без очередей", - отметил Фадеев. "У нас все больницы готовы к оказанию экстренной медицинской помощи", - уточнила Мухтасарова.