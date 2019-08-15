Материалы по подделкам подписей на выборах в Мосгордуму изучит следствие

Материалы о подписях несуществующих и умерших людей, которые ряд кандидатов в депутаты Мосгордумы сдали в свою поддержку, будут обязательно направлены в следственные органы. Об этом заявил председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов на совместной пресс-конференции с заместителем председателя ЦИК Николаем Булаевым. Она была посвящена итогам регистрации кандидатов в депутаты Московской городской думы.

Валентин Горбунов: На 45 мандатов в Мосгордуме претендуют 233 кандидата. Во многих округах - от 4 до 6 человек на место. Фото: Сергей Михеев/РГ

"Нельзя и близко подпускать людей, которые хотят принимать законы, но сами же нарушают законодательство, - подчеркнул Горбунов. - Последние четыре года мы либерально относились к проступкам, связанным со сдачей недостоверных подписей. Я думаю, что это нужно прекращать". Николай Булаев, в свою очередь подчеркнул, что сдача подписей умерших людей - это переход границы между добром и злом.

"Я уже говорил, что если у сборщика есть в списках подписавших умершие люди, то все собранные им подписи нужно признавать недействительными. Тогда такая практика прекратится", - заявил он.

При этом Булаев добавил, что при проверке подписей ряда кандидатов в Мосгордуму в ЦИК была обнаружена новая методика, с помощью которой можно мешать работе почерковедов. Дело в том, что избиратель проставляет в подписном листе собственной рукой только подпись и дату, остальная информация заполняется сборщиком. И если подписи в поддержку кандидата рисуются группой одних и тех же людей, то почерковеды это быстро вычислят. Но в некоторых подписных листах кандидатов в Московскую городскую думу ограниченная группа людей поочередно вписывала разные цифры в даты и ставила подписи, чтобы запутать почерковедов и помешать им вычленить подписи, явно оставленные одними и теми же людьми, то есть подделанные.

Такой вывод, подчеркнул Булаев, сделали лучшие почерковеды страны, приглашенные в ЦИК. При этом на этапе проверки подписей в Центризбиркоме никому из пожаловавшихся туда незарегистрированных кандидатов не увеличили число забракованных подписей. Напротив, более 2,5 тысячи автографов, ранее признанных недостоверными, были возвращены девяти оппозиционным кандидатам. Но доля брака в их подписных листах все равно осталась недопустимо высокой, что не позволило их зарегистрировать. К примеру, у семерых пожаловавшихся в ЦИК кандидатов в сумме нашли 106 подписей людей, которые числятся умершими, - Булаев объяснил "РГ", что эта информация была подтверждена путем запросов в ЗАГСы.

У семерых пожаловавшихся в ЦИК кандидатов в сумме нашли 106 подписей людей, числящихся умершими

Впрочем, не только недостоверные подписи стали причиной отказа в регистрации нескольким кандидатам. Пятеро из них допустили ошибки и при предоставлении информации о зарубежном имуществе - кандидаты просто не указали эти данные, хотя того требует указ президента от 2013 года.

"Есть ситуации, когда я вижу, что раздел об имуществе за рубежом не заполняется умышленно, то есть человек не знает, как написать, чтобы не сказать лишнего, - пояснил "РГ" Булаев.

Некорректные сведения по имуществу за рубежом сами по себе являются неоспоримым поводом для отказа в регистрации кандидата, добавил Булаев. И удивительно, что стремящиеся попасть в законодательный орган люди не смогли грамотно составить документы. Например, бывший депутат Государственной думы Геннадий Гудков не указал данные о зарубежном имуществе и обязательствах на свою супругу, хотя вместе с ней владеет собственностью в Болгарии и арендует квартиру в Лондоне. Накануне в ЦИК отмечалось, что из документов Геннадия Гудкова непонятно, на какие деньги это сделано. Стоимость и покупки, и долгосрочной аренды составляет 146 миллионов 717 тысяч рублей.

А совокупный доход кандидата и его супруги за три года, предшествующих приобретению этого имущества, составил почти 82 миллиона рублей. За счет каких источников восполнялась разница между этими суммами, неизвестно. А она между тем составляет 65 миллионов рублей.

Не была бы зарегистрирована кандидатом, даже если бы собрала необходимое число достоверных подписей, и кандидат Любовь Соболь - она также не в полном объеме указала сведения о зарубежном имуществе.

Зампредседателя Центризбиркома добавил, что у него сложилось впечатление, будто ряд незарегистрированных кандидатов выдвигались в Мосгордуму не для того, чтобы стать депутатами, а с совсем другими политическими целями. "В этом году некоторые использовали участие в избирательной кампании не для того, чтобы в ней участвовать, а для того, чтобы создать проблему, которая может, на их взгляд, серьезно осложнить какие-то социально-политические процессы", - сказал Булаев.

При этом по мнению спикеров выборы в Мосгордуму отличает высокая конкуренция - на 45 мандатов претендует 233 кандидата. В абсолютном большинстве избирательных округов за голоса избирателей борются от 4 до 6 претендентов на пост депутата. Только в двух округах зарегистрировано менее 4 кандидатов.

Отказано в регистрации было 57 кандидатам, из них 39 самовыдвиженцев и 18 представителей непарламентских партий. Одного кандидата - члена партии "Яблоко" Сергея Митрохина - зарегистрировать после отказа окружной комиссии обязал Московский городской суд.