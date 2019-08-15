На территории Кремля обнаружили бомбу

На территории Московского Кремля нашли авиационную бомба времен Великой Отечественной войны. Об этом журналистам сообщил комендант Кремля Сергей Хлебников.

"В ходе работ с грунтом была обнаружена авиационная бомба, по всей вероятности, времен Великой Отечественной войны. В период 1941-1942 годов Кремль подвергался бомбардировкам", - сказал Хлебников.

Комендант уточнил, что находка была обнаружена во время работ по укреплению грунта в Тайницком саду. Ранее здесь располагался ледник для хранения провизии.

По словам Хлебникова, бомба была скрыта большим слоем грунта, но ее удалось поднять, оперативно вывезти с территории Кремля и ликвидировать. "Все необходимые мероприятия, связанные с обеспечением безопасности на территории Московского Кремля, были выполнены. В Кремле все спокойно", - заверил он.