Силовики начали переговоры со стрелком в Котельниках

Сотрудники полиции и Росгвардии в эти минуты ведут переговоры с вооруженным мужчиной, который заперся в парикмахерской в подмосковных Котельниках.
Судя по видео очевидцев из Instagram, силовики просят стрелка бросить оружие и выйти к ним. Он никак не реагирует на требования. В то же время в одном из популярных интернет-пабликов появились данные, что гражданин просит передать ему коньяк.
Формальным поводом для дебоша могла послужить любовная драма, предполагают очевидцы. В ателье по соседству с парикмахерской работала жена злоумышленника.
Ранее "РГ" сообщала, что инцидент произошел в микрорайоне Белая Дача. По свидетельству очевидцев, в парикмахерскую забежал мужчина с ружьем, выстрелил и забаррикадировался в здании. При этом заложников он не брал, никаких требований не выдвигал.
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Котельники. Инфо. Мужчина с оружием захватил ателье в мкрн. Белая Дача. 15 авг. в 13:45 мужчина зашёл в магазин (с ателье и парикмахерской) в доме 53 с сумкой. Позже в ателье он достал ружьё и начал всё ломать. Свидетели говорят о трёх выстрелах. К счастью, все работники и посетители покинули здание и вызвали полицию. Мужчина остался внутри один. Прибывшие сотрудники пытались поговорить с мужчиной, но безуспешно. Подход к зданию закрыли. Отделение почты и сотрудников также эвакуировали. Позже на место ЧП приехала группа захвата. ПОВТОРИМ: ЗАЛОЖНИКОВ НЕТ! По предварительным данным мужчина, захвативший помещение ателье, был пьян. "Зашёл красный весь, глаза бешенные!" - рассказала сотрудница ателье. По словам очевидцев на момент происшествия в магазине и ателье не было посетителей. Мужчину зовут Игорь, в ателье работала его жена. По одной из версий причиной ЧП стали "семейные разборки". #котельникиинфо #котельники #белаядача #котинфо #мвдмо #мо #безопасность #силикат #ковровый #микрорайонюжный #мвд #полиция #нашеподмосковье #112 #люберцы #дзержинский #москва #лыткарино