Силовики начали переговоры со стрелком в Котельниках

Сотрудники полиции и Росгвардии в эти минуты ведут переговоры с вооруженным мужчиной, который заперся в парикмахерской в подмосковных Котельниках.

Судя по видео очевидцев из Instagram, силовики просят стрелка бросить оружие и выйти к ним. Он никак не реагирует на требования. В то же время в одном из популярных интернет-пабликов появились данные, что гражданин просит передать ему коньяк.

Формальным поводом для дебоша могла послужить любовная драма, предполагают очевидцы. В ателье по соседству с парикмахерской работала жена злоумышленника.

Ранее "РГ" сообщала, что инцидент произошел в микрорайоне Белая Дача. По свидетельству очевидцев, в парикмахерскую забежал мужчина с ружьем, выстрелил и забаррикадировался в здании. При этом заложников он не брал, никаких требований не выдвигал.