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15.08.2019 08:16
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Росавиации рассказали о жесткой посадке А-321 в Жуковском

Текст: Евгений Гайва
Самолет А-321 авиакомпании "Уральские Авиалинии", выполнявший рейс 178 по маршруту Жуковский - Симферополь, столкнулся в воздухе со статей птиц и совершил вынужденную посадку на кукурузном поле, сообщают в Росавиации.

"На взлете после отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе", - говорится в сообщении, поступившем в редакцию "РГ".

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Экипаж принял решение произвести посадку. Вынужденное приземление самолета произошло на кукурузном поле между ближним и дальним маяком системы посадки аэродрома на удалении более одного километра от взлетно-посадочной полосы, уточняют в Росавиации.

Пока известно, что на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Все находившиеся на борту самолета эвакуированы.

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"По предварительной информации в результате вынужденного приземления пострадали четыре пассажира, которые оперативно доставлены в медучреждение г. Жуковского", - отмечают в Росавиации. Остальные пассажиры самолета будут на автобусах доставлены в аэропорт "Жуковский".

Расследованием обстоятельств и причин авиационного происшествия займется сформированная специальная комиссия. В ее состав вошли представители Росавиации. Руководитель ведомства выехал в аэропорт "Жуковский".

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