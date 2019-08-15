В Росавиации рассказали о жесткой посадке А-321 в Жуковском

"На взлете после отрыва от взлетно-посадочной полосы самолет столкнулся со стаей чаек, попадание которых в двигатели привело к значительным перебоям в их работе", - говорится в сообщении, поступившем в редакцию "РГ".
Экипаж принял решение произвести посадку. Вынужденное приземление самолета произошло на кукурузном поле между ближним и дальним маяком системы посадки аэродрома на удалении более одного километра от взлетно-посадочной полосы, уточняют в Росавиации.
Пока известно, что на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Все находившиеся на борту самолета эвакуированы.
"По предварительной информации в результате вынужденного приземления пострадали четыре пассажира, которые оперативно доставлены в медучреждение г. Жуковского", - отмечают в Росавиации. Остальные пассажиры самолета будут на автобусах доставлены в аэропорт "Жуковский".
Расследованием обстоятельств и причин авиационного происшествия займется сформированная специальная комиссия. В ее состав вошли представители Росавиации. Руководитель ведомства выехал в аэропорт "Жуковский".