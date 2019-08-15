Видеотрансляция: Прямой эфир с места аварийной посадки самолета A321

На канале RT в YouTube ведется прямая трансляция с места аварийной посадки самолета A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавшего по маршруту Москва - Симферополь.

Рано утром в четверг пассажирский самолет A321 совершил аварийную посадку в поле в Московской области с убранными шасси спустя минуту после взлета аэропорта Жуковский. По предварительным данным, самолет столкнулся с чайками, что привело к перебоям в работе двигателей. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. По информации Минздрава, повреждения получили 23 человека.