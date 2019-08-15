Бутырский районный суд Москвы рассмотрит дело гастарбайтера, обвиняемого в обмане четырех пенсионеров на сумму почти 1,5 миллиона рублей.

В пресс-службе суда сообщили, что уголовное дело в отношении 24-летнего гражданина Республики Киргизия с утвержденным обвинительным заключением поступило из Бутырской межрайонной прокуратуры.

В суде уточнили, что обвиняемого следственные органы считают виновным в совершении четырех преступлений, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 159 УК РФ - в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с причинением ущерба гражданину в значительном и крупном размере.

А раз группой лиц - значит, должны быть в деле и другие фигуранты. По версии следствия, в начале ноября прошлого года обвиняемый сговорился со своим знакомым, фактически соучастником, о совместных криминальных действиях. Один из них звонил пожилым людям, представлялся родственником, попавшим в беду, и просил крупные суммы денег. Находились сердобольные люди, которые готовы были отдать свои кровные неизвестному человеку.

Правда, мошенники обещали вернуть взятые у пожилых людей якобы взаймы деньги. Только этого не случилось.

Еще до суда, в ходе предварительного расследования дела, обвиняемый вину в совершении преступлений признал в полном объеме. После ареста суд оставил его под стражей.

Второй фигурант дела исполнял в этом уголовном тандеме роль водителя-кассира. Он ездил по адресам потерпевших и забирал у них деньги. Его дело выделено в отдельное производство.