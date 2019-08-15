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15.08.2019 04:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На камчатском вулкане произошло пепловое извержение

Текст: Дина Непомнящая

Очередной столб пепла выбросил вулкан Карымский, расположенный в Елизовском муниципальном районе Камчатского края. Его высота достигла пяти километров.

Предыдущий пепловый выброс на 4,5 километра произошел на вулкане всего несколько часов назад.

Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на три километра

Как сообщили в ГУ МЧС по краю, шлейф пепла после нового извержения растянулся в восточном и юго-восточном направлении от исполина.

Пеплопадов в населенных пунктах не было. Угрозы для туристов, также нет, по официальным данным, рядом с Карымским сейчас никто не отдыхает.

Вулкану присвоен "оранжевый" код авиационной опасности.

Справка "РГ"

Вулкан Карымский - один из самых активных вулканов Камчатского полуострова. Его высота 1486 метров. Находится в Елизовском районе, в 125 километрах к северу от Петропавловска-Камчатского. За последние 100 лет на вулкане отмечено 20 извержений, которые длились годами. В 1962-1965 годах извержение было особенно сильным.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край
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