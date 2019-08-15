На камчатском вулкане произошло пепловое извержение

Очередной столб пепла выбросил вулкан Карымский, расположенный в Елизовском муниципальном районе Камчатского края. Его высота достигла пяти километров.

Предыдущий пепловый выброс на 4,5 километра произошел на вулкане всего несколько часов назад.

Как сообщили в ГУ МЧС по краю, шлейф пепла после нового извержения растянулся в восточном и юго-восточном направлении от исполина.

Пеплопадов в населенных пунктах не было. Угрозы для туристов, также нет, по официальным данным, рядом с Карымским сейчас никто не отдыхает.

Вулкану присвоен "оранжевый" код авиационной опасности.

Справка "РГ"



Вулкан Карымский - один из самых активных вулканов Камчатского полуострова. Его высота 1486 метров. Находится в Елизовском районе, в 125 километрах к северу от Петропавловска-Камчатского. За последние 100 лет на вулкане отмечено 20 извержений, которые длились годами. В 1962-1965 годах извержение было особенно сильным.