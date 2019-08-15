Недалеко от озера Байкал зафиксировали подземный толчок

На территории Курумканского района Бурятии сейсмические датчики зафиксировали подземный толчок, эпицентр которого находился примерно в 100 км от озера Байкал.

Оперативные данные приведены на сайте Байкальского филиала Геофизической службы РАН.

Согласно им, эпицентр находился неподалеку от города Курумкан. Сейсмографы зафиксировали подземный толчок в 10 часов 01 минуту по местному времени.

Энергетический класс землетрясения составил 9,5, то есть его магнитуда - величина, условно характеризующая "энергетический заряд" в очаге землетрясения, - составила около трех. Толчок такой мощности можно ощутить и без приборов.