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15.08.2019 13:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кирове убили двухлетнего ребенка

Текст: Андрей Андреев (Киров)

В Кирове задержан мужчина, зарезавший двухлетнего ребенка, сообщили "РГ" в четверг в СУ СКР по региону.

Пьяный красноярец выкинул ребенка из окна общежития

Вечером 14 августа в квартире на улице Дружбы компания из нескольких человек распивала спиртное. Неожиданно они обнаружили, что двухлетний сын одной из женщин мертв. Приехавшая на вызов следственная группа обнаружила на теле ребенка несколько ножевых ранений.

Предположительно, их нанес мальчику по не установленной пока причине один из мужчин, находившийся в компании. Он задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Следствие устанавливает причины трагедии. Вместе с тем, как сообщила областная прокуратура, в рамках проверки будет дана оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики. В частности, специалисты проверят, почему маленький ребенок оказался в пьяной компании.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область Киров
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