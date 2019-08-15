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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Знакомые все лица

В пермских магазинах начали фиксировать воришек
Текст: Константин Бахарев ("Российская газета", Пермь)
Российская газета - Федеральный выпуск № 181(7939)
В 22 супермаркетах региональной торговой сети "Семья" в Пермском крае установлена система распознавания лиц. Она предназначена для борьбы с хищениями в магазинах. Сейчас служба охраны через 290 видеокамер постоянно контролирует происходящее в торговых залах. Кроме выявления воришек, система накапливает, а затем анализирует данные о количестве покупателей, фиксирует их пол и возраст. Также отслеживается активность посетителей и поведение работников магазинов.

Например, в супермаркете "Семья" на улице Борчанинова в Перми установлено порядка тридцати видеокамер. Они находятся под потолком и если не смотреть вверх, то в глаза не бросаются. Большая их часть размещена в два ряда над кассами, несколько штук контролируют полки с алкоголем, остальные развешаны поодиночке в других местах.

Система наблюдения во всех супермаркетах работает как единое целое

Работники магазина отмечают, что сами они быстро привыкли к тому, что над ними постоянно находятся десятки всевидящих объективов и не обращают на них внимания. "С них весь магазин просматривается, - говорит один из кассиров. - Ничего не скроется".

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Система работает на основе искусственного интеллекта и компьютерного зрения. Ее разработчики из компании "ЭР-Телеком Холдинг" пояснили, что в случае кражи в памяти сохранится лицо нарушителя. Однако больше никаких других личных данных о нем зафиксировано не будет. Если же такой "криминальный" покупатель зайдет в магазин снова, за ним будет установлено усиленное наблюдение со стороны службы безопасности. Причем, так как система во всех супермаркетах работает как единое целое, так же поступят, если нарушитель закона появится в другом торговом заведении сети "Семья".

В прокуратуре Пермского края пояснили, что к ним никто не обращался с жалобами на ведущееся видеонаблюдение в супермаркетах.

- Возможно, в магазинах разместят объявления о том, что здесь работает система видеонаблюдения, - говорит Юлия Гайнанова, старший помощник прокурора Пермского края. - Примерно по той же схеме, что и камеры на дорогах. Это должно сыграть свою роль в предупреждении правонарушений.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край
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