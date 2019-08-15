Бастрыкин поручил взять на контроль дело убитого в Красноярске младенца

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата ведомства взять на контроль уголовное дело, возбужденное по факту убийства четырехмесячного ребенка в Красноярске. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

Как ранее писала "РГ", 15 августа прохожие обнаружили тело младенца на асфальтовой дорожке рядом с общежитием в Ленинском районе Красноярска. Характер травм указывал на падение с высоты. По подозрению в совершении убийства задержан 44-летний отец погибшей девочки. Предполагается, что он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выбросил свою малолетнюю дочь из окна общежития. Сейчас эта версия проверяется. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по ч 2 ст 105 УК РФ (убийство).

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Опрашиваются свидетели, назначен ряд экспертиз. Александр Бастрыкин также поручил региональному отделению ведомства дать правовую оценку действиям родителей и чиновников из органов опеки, которые ответственны за безопасность и здоровье детей.