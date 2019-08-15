Десятки лесных пожаров потушили за сутки в Сибири и на Дальнем Востоке

По информации диспетчерских служб лесного хозяйства, за последние сутки в регионах Сибири и Дальнего Востока ликвидировали 46 лесных пожаров. Как сообщает пресс-служба Авиалесоохраны, на данный момент очагов возгорания остается 157.

Большая часть - 69 - приходится на Красноярский край. Далее по убыванию идут Иркутская область, Бурятия, Якутия, Амурская и Магаданская область.

"На тушении задействовано 2 861 человек, 256 единиц техники, 51 воздушное судно на мониторинге и 34 воздушных судна на тушении. Во всех субъекта РФ отсутствует угроза населенным пунктам и объектам экономики", - заявили в пресс-службе.

Добавим, пожароопасный сезон открыт в 83 субъектах Российской Федерации. Режим ЧС введен в четырех: на всей территории Иркутской области, Якутии, Красноярского края, а также в трех муниципальных районах Республики Бурятия.