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15.08.2019 09:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

К поискам трехлетнего мальчика под Омском подключили квадрокоптеры

Текст: Никита Зайков (Омск)
Несколько летающих дронов подключились к масштабным поискам трехлетнего мальчика, который пропал в тайге Большереченского района Омской области.

Как уточнили в пресс-службе регионального ГУ МВД, сейчас лес и прилегающие территории прочесывают порядка 600 человек.

На Дону пропала семья с ребенком

В поисках участвуют полицейские, сотрудники Росгвардии, областного ГУ МЧС, других ведомств и большое количество волонтеров. По всем близлежащим дорогам выставлены посты Госавтоинспекции. Со стороны силовых структур к поискам привлечены около 80 единиц транспорта, несколько квадрациклов и два дрона.

По данным поискового отряда "Лиза Алерт", ночью из Москвы прибыли специалист по картографии и еще один пилот БПЛА. В поисках также участвуют два частных самолета и вертолет. Кроме того, прибыли четыре новосибирских экипажа волонтерской организации. Местность также обследуют кинологи и местные жители, в том числе верхом на лошадях. И все же на данный момент информации о местонахождения ребенка нет.

В омском главке МЧС уточнили, что сообщение об исчезновения мальчика поступило на пульт 13 августа в 20.45 по местному времени. Он потерялся во время сбора ягод. В областном Следственном управлении СКР отметили, что родители оставили ребенка одного в салоне автомобиля, а сами ушли в лес, собирать дикоросы.

Их не было около 15 минут, после они порядка трех часов потратили на самостоятельные поиски и лишь потом обратились за помощью к спасателям и в органы внутренних дел. По факту безвестного исчезновения ребенка следователи возбудили уголовное дело.

Специалисты и волонтеры уже отработали площадь в 40 квадратных километров. Уточняется, что в людях на месте недостатка нет, администрация Омской области помогла в обеспечении участников поиска ночлегом и питанием.

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