В Чечне шесть человек погибли в ДТП на трассе "Кавказ"

Два легковых автомобиля столкнулись на трассе автодороге Р-217 "Кавказ". В результате столкновения погибли шесть человек.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник в республике, шесть человек погибли на месте, еще один госпитализирован.

- Пока информацию не можем ни подтвердить, ни опровергнуть, - ответили в дежурной части УГИБДД по Чечне корреспонденту "РГ".

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на представителя регионального ГИБДД, авария произошла недалеко от поста при въезде в Грозный. Столкнулись иномарка Chevrolet и LADA Granta. По предварительным данным, в одном из автомобилей ехали жители Северной Осетии. Эта информация сейчас также уточняется.