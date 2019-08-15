В Кисловодске загорелся цех по производству обуви

На окраине города-курорта Кисловодска горит обувной цех. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ставропольскому краю, площадь возгорания оценивается в 300 квадратных метров. Пожар локализовали.

- Тапочный цех горит в районе улицы Промышленной в Кисловодске. Предварительная площадь пожара - 300 квадратов. Пожарно-спасательные подразделения уже приступили к тушению, - отметили в чрезвычайном ведомстве.

По информации спасательной службы, погибших и пострадавших нет. От пожара поднимаются огромные клубы черного дыма, которые видно из всех районов города.