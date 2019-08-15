Калининградца признали мертвым и лишили пенсии

В Калининградской области состоялось необычное судебное разбирательство. Прокурор города Черняховска попросил внести изменения в запись о смерти гражданина, который на самом деле не умирал. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось, калининградца спутали с умершим однофамильцем. Правоохранительные органы передали в отдел ЗАГСа администрации Черняховского городского округа недостоверные данные. В результате житель региона перестал получать пенсию.

Заявление прокурора суд удовлетворил, фактически признав мужчину живым. Решение еще не вступило в законную силу.