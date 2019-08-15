В Петербурге к тушению пожара в рыбном цехе привлекли вертолет

Петербургские пожарные продолжают бороться с огнем на Пулковском шоссе, где около двух часов назад загорелся цех по производству рыбной продукции. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России, к тушению пожара привлечен вертолет Ка-32.

Как уточнили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, "в разноуровневом, одно-двухэтажном, производственно-складском сооружении, происходит горение складируемых материалов в бумажной и полиэтиленовой упаковки на общей площади 1000 квадратных метров".

- Сведения о пострадавших на данный момент не поступали, - сообщили спасатели. - К ликвидации пожара привлечены от МЧС 21 единица техники и 98 человек личного состава.

Для контроля качества воздуха в зоне пожара работает передвижная химико-радиометрическая лаборатория. Между тем, по информации ТАСС, в горящем помещении найдены 15 газовых баллонов. Однако угрозы взрыва нет, считают в региональном управлении МЧС.