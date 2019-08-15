Новости

В Китае заявили о намерении принять контрмеры на новые пошлины США 14:42
В Петербурге к тушению пожара в рыбном цехе привлекли вертолет 14:42
Крымские ЗАГСы назвали самые популярные имена новорожденных 14:39
Юрий Шатунов отказался петь "Белые розы" и отрекся от "Ласкового мая" 14:35
СК возбудил дело по фактам обстрелов гражданских объектов в Донбассе 14:23
Зачем США скупают советские системы РЭБ 14:22
Калининградца признали мертвым и лишили пенсии 14:20
Археологи сообщили о важном открытии в Грузии 14:14
Подано свыше 60 тысяч заявлений из ДНР и ЛНР на получение гражданства РФ 14:00
Разработка "Русского Прадо" обойдется УАЗу в 7 миллиардов рублей 14:00
Американский боец Порье пообещал заставить Нурмагомедова страдать 13:58
Путин обсудил вопросы безопасности в Персидском заливе с эмиром Катара 13:55
Орбиту МКС скорректировали второй раз за день 13:52
Ученые назвали масло, вызывающее аномальный рост груди 13:51
В Петербурге загорелся рыбный цех 13:47
В Адыгее открыли два крупных спортивных комплекса 13:46
В Германии найдено надгробие с могилы реальной Белоснежки 13:45
Свердловчане оказались самыми разговорчивыми жителями Урала 13:37
Второй пилот Airbus рассказал об аварийной посадке в Подмосковье 13:34
Место аварийной посадки Airbus 321 в поле сняли с коптера 13:30
Видео: Макгрегор ударил мужчину за отказ выпить виски 13:29
Названы самые распространенные у школьников заболевания 13:27
В Кирове убили двухлетнего ребенка 13:24
Техосмотр автомобилей предложили ужесточить 13:14
В Кремле назвали вип-гостей ВЭФ 13:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ"-советы: Что посмотреть в кинотеатрах в августе
"РГ"-советы: Что посмотреть в кинотеатрах в августе
Как изменится материальное положение военнослужащих-контрактников
Как изменится материальное положение военнослужащих-контрактников
Кого на Дальнем Востоке ждет работа мечты
Кого на Дальнем Востоке ждет работа мечты
15.08.2019 14:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге к тушению пожара в рыбном цехе привлекли вертолет

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург )

Петербургские пожарные продолжают бороться с огнем на Пулковском шоссе, где около двух часов назад загорелся цех по производству рыбной продукции. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России, к тушению пожара привлечен вертолет Ка-32.

В Петербурге загорелся рыбный цех

Как уточнили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, "в разноуровневом, одно-двухэтажном, производственно-складском сооружении, происходит горение складируемых материалов в бумажной и полиэтиленовой упаковки на общей площади 1000 квадратных метров".

- Сведения о пострадавших на данный момент не поступали, - сообщили спасатели. - К ликвидации пожара привлечены от МЧС 21 единица техники и 98 человек личного состава.

Для контроля качества воздуха в зоне пожара работает передвижная химико-радиометрическая лаборатория. Между тем, по информации ТАСС, в горящем помещении найдены 15 газовых баллонов. Однако угрозы взрыва нет, считают в региональном управлении МЧС.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Аварийная посадка Airbus в Жуковском
В Госдуме призвали США показать, что именно хотела "украсть" Россия
Техосмотр автомобилей предложили ужесточить
Лавров назвал несерьезным разговор об изоляции России
Жители российских городов назвали размер справедливой зарплаты