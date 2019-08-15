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15.08.2019 16:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Архангельской области задержали судебных приставов

Текст: Алексей Михайлов (Архангельская область)

В Архангельской области фигурантами уголовного дела стали судебный пристав и его бывший коллега. Их подозревают в мошенничестве с использованием служебного положения, совершенном в крупном размере, и в фальсификации доказательств.

Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу. По версии следствия, с 2015 по 2019 годы приставы организовали мошенническую схему хищения средств граждан путём обмана и фальсификации доказательств по гражданским делам.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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- В частности, между должностными лицами и соучастниками преступления, которые якобы являлись заимодавцами, от имени потерпевших заключались фиктивные договоры займов, - рассказали в пресс-службе ведомства. - После этого приставы направляли мировым судьям фальшивые доказательства, которые стали основаниями для взыскания задолженности по данным договорам. После этого со счетов физических лиц были похищены крупные суммы.

Уголовное дело возбуждено на основании оперативных материалов, которые были представлены региональными РУФСБ , УЭБиПК УМВД при содействии прокуратуры города Архангельска и УФССП России по Архангельской области и НАО. Подозреваемых задержал СОБР регионального управления Росгвардии.

По месту жительства и работы подозреваемых проведены обыски, изъяты документы, имеющие значение для дела. Расследование продолжается.

Происшествия Преступления Власть Безопасность Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область
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