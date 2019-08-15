Автобус протаранил два грузовика на трассе под Ростовом

Автобус с пассажирами столкнулся с двумя грузовыми автомобилями на трассе "Дон" под Ростовом-на-Дону. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное управление ГИБДД.

ЧП произошло сегодня в 15.45 на трассе "Дон" в Аксайском районе. По предварительным данным, водитель пассажирского автобуса Ростов-на-Дону - Гуково приблизился слишком близко к едущему впереди грузовику и зацепил сначала один, а затем второй автомобиль.

В результате столкновения трем пассажирам автобуса потребовалась медицинская помощь. Водители грузовых авто не пострадали.