МВД Крыма начало проверку избиения священника в Ялте

МВД Крыма начало проверку по факту избиения на набережной Ялты преподавателя Московской духовной академии, клирика храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Федосьино иерея Алексея Забелина. О драке в курортном городе священнослужитель накануне написал на своей странице в Facebook.

По версии Забелина, во время прогулки по набережной он присел на скамейку вместе со своим ребенком, который натер ноги. Это стало причиной агрессии со стороны местного уличного музыканта.

- Он отпихнул моего сына с лавки, сказав, что у него скоро шоу, и лавка на набережной занята, - написал священник. - От неожиданности я стал звать на помощь полицию. Человек в белом ударил меня по лицу и в голову со словами: "Закрой рот! Я тут местный, а ты вали отсюда..." С нецензурной бранью он кинулся на моего сына.

Священник не стал отвечать силой, но, по его словам, оттолкнул агрессивного артиста от сына. Вскоре на место ЧП приехал наряд полиции и бригада скорой помощи. Пострадавшего госпитализировали в Ливадийскую больницу с кровотечением и подозрением на перелом челюсти, правда, правда, последний диагноз не подтвердился. Правда, Забелин несколько раз терял сознание.

Полиция приняла у Забелина заявление о совершенном правонарушении. Второй участник конфликта написал встречное заявление. А МВД Крыма начало проверку по факту драки.

- Около 19 часов в УМВД России по Ялте поступило сообщение, что на набережной между гражданами произошел конфликт, переросший в драку, - изложили официальную версию в пресс-службе МВД. - Участники конфликта получили телесные повреждения. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства конфликта, устанавливается степень тяжести полученных телесных повреждений. По окончании проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.