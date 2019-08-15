На Кубани мальчик погиб из-за удара ножом в грудь

Следователи разбираются в деталях трагедии, произошедшей еще 9 августа в Брюховецком районе Краснодарского края.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону, шестилетний мальчик играл во дворе со своей девятилетней сестрой, недалеко у крыльца дома находилась их мать. В какой-то момент она услышала крик и подбежала к детям. У сына она обнаружила колотую рану в груди.

На место ЧП вызвали скорую помощь, родители повезли мальчика на встречу врачам на своей машине. Однако спасти ребенка не удалось, он скончался по пути в больницу.

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство малолетнего".