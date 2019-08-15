Под Ростовом иномарка протаранила приехавших на ДТП "скорую" и машину ДПС

В Ростовской области водитель Hyundai Starex не справился с управлением и врезался в стоящую на обочине машину ДПС, которая приехала на ранее случившееся ДТП. Удар был такой силы, что полицейская машина по инерции врезалась в стоящую рядом карету скорой помощи.

Происшествие случилось сегодня утром на 917-м километре трассы "Дон", сообщают РИА Новости. В результате ЧП медицинская помощь потребовалась не только водителю легковой машины, но также водителю и фельдшеру скорой помощи.

Теперь в ГИБДД должны оценить степень вины водителя легковушки. Не исключено, что его ждет лишение водительских прав.