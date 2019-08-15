Новости

Представитель Джигарханяна опроверг информацию об операции артиста 19:30
В Чечне шесть человек погибли в ДТП на трассе "Кавказ" 19:29
"Заряженный" Volkswagen Polo покинул Россию 19:28
В Кирове мать убила двухлетнего сына за то, что он мешал ей отдыха 19:26
Археологи нашли на Новгородчине 500 вещей викингов 19:13
МИД Ирана обвинил США в попытке украсть иранский танкер Grace 1 19:10
Шюррле и Понсе вошли в стартовый состав "Спартака" на матч с "Туном" 19:07
В центре Москвы иномарка влетела в автобусную остановку 19:00
Первые пассажиры аварийно севшего в поле А321 вылетели в Симферополь 18:58
Реставраторы впервые начали очистку фасада Петропавловской крепости 18:49
Минприроды направило в правительство предложения по борьбе с пожарами 18:48
Установлена личность стрелка из Котельников 18:39
Минэкономики планирует упростить процедуру банкротства физлиц 18:33
Путин утвердил перенос саммитов ШОС и БРИКС в Санкт-Петербург 18:33
Под Ростовом иномарка протаранила приехавших на ДТП "скорую" и машину ДПС 18:30
У Lada 4x4 обнаружили риск возгорания 18:30
Пассажиры аварийно севшего на поле А321 получат компенсацию 18:16
Экипаж аварийно севшего в Подмосковье А321 попал в базу сайта "Миротворец" 18:10
В Самарской области осудили членов банды, похищавшей детей 18:01
Силовики начали переговоры со стрелком в Котельниках 17:59
Автобус протаранил два грузовика на трассе под Ростовом 17:48
В Чечне мальчик установил мировой рекорд по отжиманиям 17:47
МИД РФ: Спекуляции на тему мирного договора с Японией недопустимы 17:46
Юрий Лоза высказался по поводу скандала с Пласидо Доминго 17:42
Глава Крыма восхитился мужеством пилотов, посадивших А321 в поле 17:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ"-советы: Что посмотреть в кинотеатрах в августе
"РГ"-советы: Что посмотреть в кинотеатрах в августе
Во сколько обойдется снять квартиру или дом в разных регионах
Во сколько обойдется снять квартиру или дом в разных регионах
Кого на Дальнем Востоке ждет работа мечты
Кого на Дальнем Востоке ждет работа мечты
15.08.2019 18:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Ростовом иномарка протаранила приехавших на ДТП "скорую" и машину ДПС

Текст: Александр Гавриленко

В Ростовской области водитель Hyundai Starex не справился с управлением и врезался в стоящую на обочине машину ДПС, которая приехала на ранее случившееся ДТП. Удар был такой силы, что полицейская машина по инерции врезалась в стоящую рядом карету скорой помощи.

Фото: twitter.com/fratria
Фанат московского "Спартака" погиб после ДТП в Ростовской области

Происшествие случилось сегодня утром на 917-м километре трассы "Дон", сообщают РИА Новости. В результате ЧП медицинская помощь потребовалась не только водителю легковой машины, но также водителю и фельдшеру скорой помощи.

Теперь в ГИБДД должны оценить степень вины водителя легковушки. Не исключено, что его ждет лишение водительских прав.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Установлена личность стрелка из Котельников
МИД РФ: Спекуляции на тему мирного договора с Японией недопустимы
Минтруд сократил список профессий с ограничениями для женщин
В Кремле назвали героями летчиков, посадивших самолет на поле
Курс евро поднялся выше 74 рублей