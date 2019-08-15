В Волгоградской области проверят видео с купанием медведя на пляже

В Волгоградской области будет организована проверка после появления в социальных сетях видео купающегося в реке рядом с отдыхающими живого бурого медведя. Речь идет о пляже в Урюпинске, судя по закадровым комментариям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный комитет по ветеринарии.

На экране молодой медведь на поводке резво плещется в водоеме. Рядом с ним люди, которых не слишком тревожит такое необычное соседство. Напротив - они с любопытством смотрят на косолапого и снимают его на мобильные телефоны.

Действительно ли это Урюпинск, что это за медведь и кто устроил его купание, еще предстоит разобраться.

- Комитет ветеринарии Волгоградской области организовал проверку по данному факту, - заявили информагентству в пресс-службе ведомства.