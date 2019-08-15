В Сочи 16-летняя девушка убила брата своего молодого человека

В Адлерском районе Сочи 16-летней местной жительнице предъявлено обвинение в убийстве знакомого, сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.

В ночь на 26 июля этого года девушка со своим молодым человеком и его 24-летним братом употребляла алкогольные напитки у них дома в селе Черешня.

По версии следствия, между братьями произошла ссора, перешедшая в драку. Со слов девушки, она попыталась разнять конфликтующих, но брат ее молодого человека оттолкнул ее и стал оскорблять. В ответ девушка нанесла обидчику один удар ножом в спину, после чего ушла домой, выбросив по дороге орудие нападения.

Брат пострадавшего вызвал на место происшествия правоохранителей и скорую помощь. Прибывшие врачи констатировали смерть парня.

В отношении обвиняемой с учетом ее возраста избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Проводится судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.