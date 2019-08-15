Героями назвал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев экипаж "Уральских авиалиний". Удачных посадок без жертв в таких условиях за всю историю авиации - по пальцам пересчитать.

В том, что летная команда "проявила фантастическое мастерство и выдержку, тем самым спасла жизни 233 человек", уверен не только глава региона. Страница в соцсетях командира судна 41-летнего Дамира Юсупова ломится от благодарностей обычных людей. Они безо всяких госкомиссий уже признали действия экипажа рейса U6178 героическими.

- Почти вся летная команда судна - с Урала. Причем большинство - из Свердловской области, - говорят в пресс-службе авиакомпании. Только второй пилот - Георгий Мурзин - из Челябинской области да бортпроводница Алия Слякаева - из Башкирии.

В городе Полевском, что в полусотне километров от Екатеринбурга, сейчас болеют за своего земляка Дамира Юсупова, особенно из-за того, что по факту ЧП ведется расследование, в том числе проверяются действия пилотов. О жизни молодого летчика здесь многие знают. Отец Дамира тоже был летчиком, летал на Ми-8. Пойти по стопам отца сын мечтал с детства, но сначала выучился на юриста, а поступить в Бугурусланское летное училище и освоить крылатую профессию Юсупов смог только к 32 годам.

- Я на всю жизнь запомнил свой первый полет, в училище мы летали на Ан-2. Даже не верилось, что я сам управляю самолетом, я - лечу! - делился Дамир своими эмоциями несколько лет назад с местными журналистами. В то время "налет" у молодого пилота, по его словам, был небольшой - 2000 часов в небе. Это более 80 суток в небе. Сейчас "суток в небе" и мастерства заметно прибавилось, а командиром судна он был назначен только год назад.

Родные признаются, что до сих пор - в шоке от ЧП.

- Конечно, я скажу только теплое и хорошее, ведь он мой сын! И я горжусь им! - сказала "РГ" мама Дамира Мария Юсупова.

Опасность при эвакуации пассажиров была серьезная: борт только взлетел с аэродрома и баки были полны горючим - одной искры хватило бы для пожара и взрыва

Жена Наталья тоже призналась, что от шока не готова к интервью. Одно сказала - муж переживает за произошедшее. Через пару дней они собирались все семьей отмечать День воздушного флота. А связало Наталью и Дамира тоже небо. Они познакомились в самолете, правда, в том полете Дамир был обычным пассажиром. Сейчас в семье подрастают двое ребятишек.

Второй пилот Георгий Мурзин - один из самых молодых членов экипажа, ему 23 года. В 2017 году он окончил Санкт-Петербургский госуниверситет гражданской авиации (СПбГУ ГА). На работу приняли в 2018 году. Общий налет - более 600 часов. Именно он первый сообщил журналистам о том, что произошло на борту: "После взлета попала птица в двигатель, левый двигатель сразу заглох. Потом и во второй двигатель тоже попала, обороты работали нестабильно, второй двигатель тоже заглох. Тяги не хватало, высота плавно падала. И приземлились, собственно, в поле".

Мама бортпроводницы, 24-летней екатеринбурженки Надежды Вершинина, призналась, что после сообщения о жесткой посадке мечтала только об одном: услышать голос дочери. Отлегло на душе, когда дочка сообщила: "Все хорошо".

По рассказам пассажиров лайнера, командир судна Дамир Юсупов принимал непосредственное участие в эвакуации людей. Профессионально действовала и вся команда.

Эвакуировали людей из салона бортпроводники "Уральских авиалиний": Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко, Надежда Вершинина и Яна Ягодина.