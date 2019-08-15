Место аварийной посадки Airbus 321 в поле сняли с коптера

Кукурузные поля, куда сегодня сел без шасси пассажирский лайнер "Уральских авиалиний", показали с высоты.

Видеоагентство Ruptly опубликовало ролик, снятый коптером. На записи видна траектория движения самолета, который садился на фюзеляж. Причиной аварии стали чайки: стая пернатых попала в двигатели, те загорелись, и экипаж принял решение срочно сажать воздушное судно.

Двигатели отключили, шасси убрали. Благодаря профессионализму экипажа удалось избежать жертв.

"За медпомощью обратились 55 пассажиров, из них 17 детей. Госпитализированы шесть человек", - сообщили "Интерфаксу" в подмосковном МЧС.

В аэропорту с пассажирами аварийного Airbus работают психологи главка и Центра экстренной помощи.