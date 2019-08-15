Орнитолог рассказал, с какими птицами мог столкнуться севший в поле Airbus

Причиной аварийной посадки самолета "Уральских авиалиний", предположительно, стали сизые чайки. По мнению орнитологов, птицы могли выбрать взлетно-посадочную полосу в качестве места для отдыха во время миграции.

Самолет А321, следовавший из Жуковского в Симферополь, мог столкнуться со стаей сизых чаек - такое предположение сделал кандидат биологических наук, орнитолог Виктор Зубакин. Как рассказал исследователь в интервью РИА Новости, в это время года проходят послегнездовые кочевки. Сизые чайки отправляются с севера на юг - и вполне возможно, что именно у такой мигрирующей стаи оказался на пути самолет.

По словам Зубакина, во время кочевок птицы могли выбрать взлетно-посадочную полосу в качестве места отдыха. Она для этого более чем подходит - это ровное и открытое пространство, на которое чайки могут приземлиться.

- Птицы слышат самолет, начинают взлетать, но скорость у самолета велика, они не успевают взлететь и улететь в сторону. Хотя лайнер мог врезаться и в стаю уже летящих птиц, - заметил орнитолог.

По правилам эксплуатации, чтобы птицы не облюбовали аэропорты в качестве места отдыха, такие сооружения необходимо строить вдали от свалок. На территории воздушной гавани также должна быть подстрижена трава - чтобы в ней не заводились мелкие грызуны, которые могут спровоцировать появление пернатых.

Напомним, что самолет А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" столкнулся со стаей птиц во время взлета с аэродрома в Жуковском. На борту находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа. Птицы попали в двигатели самолета, что привело к их возгоранию. Экипаж принял решение сажать борт без шасси в кукурузном поле.