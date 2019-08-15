Покупка летних шин для служебного автопарка обернулась для администрации Уйского района судебным разбирательством, продлившимся почти год. Получив от победившего на аукционе поставщика некондиционный товар, сотрудники муниципалитета попытались добиться его замены. Однако суд решил: раз товар уже принят заказчиком, он, по закону, должен быть оплачен.

Как следует из материалов дела, контракт на поставку летних бескамерных шин для автомобилей Toyota Camry и УАЗ районные власти заключили в апреле прошлого года. Победитель электронного аукциона свои обязательства выполнил. Правда, не предупредил, как было оговорено в контракте, об отгрузке товара заранее, а привез его уже под конец рабочего дня 28 апреля - перед длинными майскими выходными. В это время осматривать шины в администрации было некому, и в накладной расписался единственный задержавшийся на работе чиновник.

Приемочную комиссию из пяти человек собрали только 3 мая. Вот тут-то и выяснилось, что вместо цельных шин, указанных в документах, для уазика прислали покрышки без камер. Кроме того, шины пришли без сертификатов производителей.

Шины для Toyota Camry чиновники не только оприходовали, но уже почти год эксплуатируют, и этому не помешало отсутствие документов

Еще через пять дней в адрес челябинской фирмы-поставщика муниципалитет направил письменную претензию с требованием заменить товар. Но исполнитель ответил: мол, акт составлен без участия представителя фирмы, более того, шины вполне могли подменить, а значит, претензии необоснованны.

В итоге разрешать конфликт пришлось Челябинскому арбитражному суду: муниципалитет подготовил иск с требованием заставить исполнителя контракта заменить резину, а поставщик - встречный иск о взыскании средств за поставленный товар.

Разобравшись в обстоятельствах дела, суд встал на сторону поставщика. С одной стороны, Гражданский кодекс РФ обязывает его передавать товар покупателю в ассортименте, согласованном сторонами. И, если это условие нарушено, покупатель вправе отказаться от товара и даже потребовать свои деньги назад, если он его уже оплатил.

Однако заказчик при этом должен был своевременно осмотреть товар и, обнаружив несоответствие, остановить его приемку, составить акт и вызвать поставщика. А, кроме того, обеспечить сохранность товара, исключив возможность "ухудшения качества и смешения с другой однородной продукцией". А этого чиновники не сделали.

По их словам, принимал заказ не имевший необходимых полномочий сотрудник (подписывать документы должен был глава района). А оприходовать поступивший товар они вообще не могли, поскольку на него отсутствовали документы.

Однако, как выяснилось в суде, комплект автомобильных шин для Toyota Camry чиновники не только оприходовали, но и уже почти год эксплуатируют. И этому не помешало ни отсутствие документов, ни то обстоятельство, что товар принят недолжным образом.

Суд счел, что администрация нарушила требования закона по приемке товара. А потому ее претензии необоснованны.

Зато встречный иск поставщика о взыскании платы за поставленный товар, напротив, признан подлежащим удовлетворению. С администрации района взыскано более 26 тысяч рублей основного долга и еще две тысячи рублей госпошлины за рассмотрение дела в суде - ее по закону оплачивает проигравшая сторона.