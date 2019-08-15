Как следует из материалов дела, контракт на поставку летних бескамерных шин для автомобилей Toyota Camry и УАЗ районные власти заключили в апреле прошлого года. Победитель электронного аукциона свои обязательства выполнил. Правда, не предупредил, как было оговорено в контракте, об отгрузке товара заранее, а привез его уже под конец рабочего дня 28 апреля - перед длинными майскими выходными. В это время осматривать шины в администрации было некому, и в накладной расписался единственный задержавшийся на работе чиновник.
Приемочную комиссию из пяти человек собрали только 3 мая. Вот тут-то и выяснилось, что вместо цельных шин, указанных в документах, для уазика прислали покрышки без камер. Кроме того, шины пришли без сертификатов производителей.
Еще через пять дней в адрес челябинской фирмы-поставщика муниципалитет направил письменную претензию с требованием заменить товар. Но исполнитель ответил: мол, акт составлен без участия представителя фирмы, более того, шины вполне могли подменить, а значит, претензии необоснованны.
В итоге разрешать конфликт пришлось Челябинскому арбитражному суду: муниципалитет подготовил иск с требованием заставить исполнителя контракта заменить резину, а поставщик - встречный иск о взыскании средств за поставленный товар.
Разобравшись в обстоятельствах дела, суд встал на сторону поставщика. С одной стороны, Гражданский кодекс РФ обязывает его передавать товар покупателю в ассортименте, согласованном сторонами. И, если это условие нарушено, покупатель вправе отказаться от товара и даже потребовать свои деньги назад, если он его уже оплатил.
Однако заказчик при этом должен был своевременно осмотреть товар и, обнаружив несоответствие, остановить его приемку, составить акт и вызвать поставщика. А, кроме того, обеспечить сохранность товара, исключив возможность "ухудшения качества и смешения с другой однородной продукцией". А этого чиновники не сделали.
По их словам, принимал заказ не имевший необходимых полномочий сотрудник (подписывать документы должен был глава района). А оприходовать поступивший товар они вообще не могли, поскольку на него отсутствовали документы.
Однако, как выяснилось в суде, комплект автомобильных шин для Toyota Camry чиновники не только оприходовали, но и уже почти год эксплуатируют. И этому не помешало ни отсутствие документов, ни то обстоятельство, что товар принят недолжным образом.
Суд счел, что администрация нарушила требования закона по приемке товара. А потому ее претензии необоснованны.
Зато встречный иск поставщика о взыскании платы за поставленный товар, напротив, признан подлежащим удовлетворению. С администрации района взыскано более 26 тысяч рублей основного долга и еще две тысячи рублей госпошлины за рассмотрение дела в суде - ее по закону оплачивает проигравшая сторона.