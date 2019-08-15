Полпред в УрФО: Экипаж аварийно севшего самолета принял верные решения

Полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов поблагодарил экипаж рейса "Уральских авиалиний", чей самолет совершил сегодня утром аварийную посадку на фюзеляж в Подмосковье, за четкую и слаженную работу в сложных условиях.

Самолет, напомним, выполнял рейс Жуковский - Симферополь, во время набора высоты он столкнулся со стаей птиц.

Как передает пресс-служба полпредства, по телефону глава Росавиации Александр Нерадько заверил Цуканова, что расследованием обстоятельств инцидента займется специальная комиссия - она уже сформирована.

По информации генерального директора авиакомпании "Уральские авиалинии" Сергея Скуратова, вся необходимая помощь пассажирам оказывается в полной мере.

"В сложнейшей ситуации пилоты приняли верные решения. Молодцы и пилоты, и бортпроводники! Да и сами пассажиры проявили спокойствие и выдержку - никакой паники на борту", - отметил полпред.