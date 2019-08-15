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15.08.2019 10:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сургуте двое детей провалились в вентиляционную шахту

Текст: Юлия Мякишева

Два десятилетних мальчика провалились в вентиляционную шахту одного из технических строений во дворе нового жилого комплекса в Сургуте.

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Инцидент случился накануне вечером. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по ХМАО-Югре, доступ в шахту стал возможен из-за проводимых строительных работ в техническом здании. Ребята при падении получили телесные повреждения, из-за которых были увезены в больницу.

В сообщении СК говорится, что следователи проводят проверку по факту обрушения фальшпола, из-за  которого мальчики получили телесные повреждения. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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