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15.08.2019 15:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Врачи рассказали о состоянии беременной пассажирки севшего в поле А321

Текст: Мария Гафурова

Врачи рассказали о состоянии беременной женщины, летевшей на борту лайнера А321. По словам специалистов, пассажирка находится в состоянии шока, однако ни ей, ни ребенку ничего не угрожает.

На данный момент за медицинской помощью обратились 55 человек - 29 из них, по данным пресс-службы МЧС по Свердловской области, были доставлены в Раменскую центральную районную больницу. Госпитализация потребовалась шестерым пассажирам. Еще один человек обратился за помощью в клинику Жуковского. В списке пострадавших - семнадцать детей и беременная женщина.

Как рассказал в эфире телеканала "Россия-24" главный врач Раменской ЦРБ Андрей Фадеев, пассажирка, находящаяся на сроке 21 недели, была осмотрена гинекологом. Обследование показало, что ей и ребенку ничего не угрожает. С женщиной также пообщался психолог.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
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- У нас штатный психолог общался с тем, кто, соответственно, этого требовал. Сказал, что она находится в состоянии шока, но ничего острого, срочного и какого-то сложного психолог не выявил, - сказал доктор.

Стало известно также о состоянии пассажирки, госпитализированной ранее в состоянии средней тяжести. По словам и. о. министра здравоохранения Московской области Светланы Лазаревой, у женщины диагностирован ушиб поясничного отдела позвоночника. Психологическое состояние пациентки удовлетворительное. Ей была оказана необходимая медицинская помощь - сейчас с ней находятся родственники.

Состояние остальных пациентов удовлетворительное: у них зафиксированы кровоподтеки на лице, ушибы конечностей, также есть травмы компрессионного характера.

Напомним, борт авиакомпании "Уральские авиалинии" столкнулся со стаей птиц во время взлета с аэродрома в Жуковском. Птицы попали в двигатели самолета, что привело к их возгоранию. Экипаж принял решение посадить самолет в поле, убрав шасси.

Как сообщает ТАСС, после инцидента треть пассажиров отказывается лететь Симферополь. Списки тех, кто все же решился продолжить путешествие, сейчас уточняются.

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