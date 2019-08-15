СК возбудил дело по фактам обстрелов гражданских объектов в Донбассе

Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по фактам обстрелов украинскими военнослужащими гражданских объектов в Донбассе. В ведомстве отметили, что СК продолжает фиксировать факты преступления украинских военнослужащих в регионе против мирного населения.

В СК РФ рассказали о том, что в минувший вторник, 13 августа, украинские силовики обстреляли школу в поселке Михайловка в ЛНР. 14 августа военнослужащие обстреляли жилой дом в поселке Шахты им. Гагарина в городе Горловке. А в ночь с 14 на 15 августа был уничтожен жилой дом в поселке Зайцево города Горловки.

Как подчеркнули в СК РФ, во всех случаях повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры, которые не являются военными целями.