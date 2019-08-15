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15.08.2019 16:21
Рубрика: Происшествия

Суд перевел фигуранта дела Baring Vostok Дельпаля под домашний арест

Текст: Иван Егоров
Мосгорсуд не стал отпускать из под домашнего ареста основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в мошенничестве. В то же время столичный суд смягчил меру пресечения французу Филиппу Дельпалю с содержания в СИЗО на домашний арест.
Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости

При этом и следователь, и прокурор не стали возражать против ходатайства защиты об освобождении гражданина Франции из СИЗО. В частности, прокурор высказал в суде мнение, что избрание домашнего ареста не будет препятствовать расследованию. Адвокаты Калви также просили отпустить их клиента под залог в 5 млн рублей или под запрет определенных действий. Однако суд оставил его под домашним арестом. В то же время Мосгорсуд уточнил формулировку его меры пресечения.

Фото: Сергей Мальгавко/фотохост-агентство ТАСС
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Как сообщила корреспонденту "РГ" официальный представитель Мосгорсуда Ульяна Солопова, суд исключил из резолютивной части ссылку на запрет Калви общаться без письменного разрешения следователя с любыми лицами. В частности, суд уточнил, что он не может общаться со свидетелями, потерпевшими, обвиняемыми или подозреваемыми, за исключением адвокатов, а также близких родственников, круг которых определен законом. Таким образом, Калви и Дельпаль будут находиться под домашним арестом до 13 октября.

Как считает следствие, Калви с топ-менеджером Baring Vostok французом Филиппом Дельпалем и иными неустановленными лицами убедили акционеров "Восточного" поддержать соглашение об отступном, по которому вместо возврата 2,5 миллиарда рублей долга банку было передано 59,9 процента акций компании International Financial Technology Group, которые реально почти ничего не стоили. Сам Калви заявил в суде о своей невиновности. По его мнению, уголовное дело против него связано с бизнес-конфликтом. Американский инвестор заявил суду, что сделка по продаже акций была прозрачной, и предложил продать спорный пакет на рынке, чтобы подтвердить его реальную стоимость.

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