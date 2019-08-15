В Хабаровском крае ввели режим ЧС из-за угрозы африканской чумы свиней

После обнаружения африканской чумы свиней в Приморье и Амурской области, в Хабаровском крае стали принимать меры, чтобы не допустить распространения вируса на территорию региона. Распоряжением губернатора Сергея Фургала в крае ввели региональный режим ЧС. Это позволит в случае необходимости оперативно привлекать финансирование, пояснили в пресс-службе краевого правительства.

Пока африканская чума свиней в Хабаровском крае не фиксировалась. Но угроза занести заразу от соседей велика.

- Специалисты ветеринарной службы организовали подворовой обход хозяйств, занимающихся разведением свиней. Акцент сделан на приграничные территории, которые в первую очередь находятся в зоне риска. Запрещен выгул свиней на открытом воздухе, использование кормов без документов, допуск в животноводческие помещения посторонних людей. Параллельно проводится плановая вакцинация от ящура, - рассказал начальник управления ветеринарии правительства края - главный государственный ветеринарный инспектор Николай Постоев.

Усилен контроль за реализацией охлажденной и замороженной свинины. В поселке Лучегорск у федеральной трассы Хабаровск-Владивосток и на Амурском мосту работают посты, на которых специалисты Россельхознадзора проверяют документы на мясную продукцию. Еще один пост установят в Бикинском районе.