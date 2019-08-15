В России произошло около 900 авиапроисшествий с птицами за 14 лет

Причиной аварийной посадки самолета Airbus A321 под Москвой стали попавшие в двигатели птицы. К счастью, пилотам удалось посадить лайнер и спасти жизни 226 пассажиров. Эксперты отмечают, что авиационных происшествий, связанных с пернатыми и другими животными, становится все больше. "Если бы авиаторы учились на ошибках других, авиационных происшествий было бы меньше", - заявил "РГ" президент международного консультативно-аналитического агентства "Безопаcность полетов" Валерий Шелковников.

- Каждый год в мире регистрируется примерно около пяти тысяч случаев столкновения самолетов с птицами. И подавляющее большинство случаев происходит на этапе взлета и начального набора высоты или на конечных этапах захода на посадку. Но надо сказать, что были и случаи, когда птицы "атаковали" самолет на высотах, превышающих 10 километров. Так, 23 октября 1991 года неизвестная птица врезалась в DC-8-62 на высоте 11 890 метров! К счастью, ни самолет, ни пассажиры не пострадали, - рассказал "РГ" Валерий Шелковников.

Гуляет и еще одна цифра: на каждый миллиард часов налета приходится всего одно авиационное происшествие с человеческими жертвами, вызванное столкновением с биологическими объектами.

Кстати, самый первый такой инцидент произошел 7 сентября 1908 года - во время пилотирования летательного аппарата одним из братьев Райт. А спустя почти четыре года, 3 апреля 1912 года, на Лонг-Бич (Калифорния) первой жертвой такого столкновения стал пилот Колбрайт Пери Роджерс. Его аэроплан столкнулся с чайкой, которая запуталась в тросах управления воздушным судном, что привело к падению с высоты в полтора километра. Дальнейшие разработки конструкции воздушных судов привели к тому, что они стали прочными и, соответственно, более устойчивыми к повреждениям в результате столкновений с птицами.

Один из самых известных случаев окрестили "чудом на Гудзоне". 15 января 2009 года через две с половиной минуты после взлета из нью-йоркского аэропорта Ла-Гвардия самолет столкнулся со стаей канадских гусей. Причем в двигатели попали сразу несколько птиц. Это вызвало практически полную потерю тяги двигателей, в результате чего экипаж принял решение приводниться в реке Гудзон. При проведении расследования было установлено наличие серьезных проблем, которые, тем не менее, не помешали экипажу сохранить жизни всех 150 пассажиров.

В России с 2010 года отмечается тенденция увеличения как абсолютного, так и относительного (на 100 тысяч взлетов и посадок) числа случаев столкновении? воздушных судов с птицами и другими животными. С 2004 по 2018 год зарегистрировано 910 авиационных событий, связанных с этим явлением. Столкновения с птицами стали причиной 4 авиационных происшествий и 3 серьезных инцидентов с самолетами и вертолетами. А всего инцидентов с пернатыми - 884.

Так как большинство птиц летают в течение светлого времени суток, основное число столкновений происходит в дневное время. Однако отмечен ряд опасных случаев, произошедших ночью или в утренние и вечерние часы, когда столкновения происходили со стаями птиц, остановившихся на отдых или ночлег на искусственном покрытии ВПП, либо активных в ночное время.

Четыре года назад у нас в стране начала работать система сбора данных обо всех случаях столкновения воздушных судов с птицами. Однако, проблемой? остается эффективное использование этих данных с целью снижения рисков. По итогам 2004-2018 годов наибольшии? риск столкновении? воздушных судов с птицами отмечается в регионах Южного, Западно-Сибирского, Северо-Западного и Приволжского МТУ Росавиации.

ИКАО выпустило специальное Руководство по аэропортовым службам, которое касается создаваемой дикой природой опасности и методам ее уменьшения. Здесь расписано все: программы контроля, оценки риска, управление инфраструктурой, растительностью и землепользованием в районах аэродромов и многое-многое другое.

Для оценки рисков должны возникать вопросы: установлена ли в аэропорту процедура отчетности о столкновениях с птицами, а заодно и дикими животными? Сколько сообщений о подобных инцидентах было представлено пилотами за последние пять лет? Составлен ли перечень объектов на территории аэропорта и его окрестностях, привлекающих тех же птиц? Запрещены ли мусорные свалки вокруг аэропорта?..

Сейчас существуют разнообразные технологии, которые используются для прогнозирования появления и обнаружения птиц, потенциально опасных для полетов воздушных судов, а также для сбора соответствующей информации. Но опять же: насколько эффективно они используются? Деятельность эксплуатационных служб аэропорта и служб контроля дикой природы значительно активизируется, если выделяются дополнительные ресурсы на систему своевременного обнаружения птиц и концентрацию таких усилий в районах повышенной опасности столкновений с ними.