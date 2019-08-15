В России произошло около 900 авиапроисшествий с птицами за 14 лет

Новости

Представитель Джигарханяна опроверг информацию об операции артиста 19:30
В Чечне шесть человек погибли в ДТП на трассе "Кавказ" 19:29
"Заряженный" Volkswagen Polo покинул Россию 19:28
В Кирове мать убила двухлетнего сына за то, что он мешал ей отдыха 19:26
Археологи нашли на Новгородчине 500 вещей викингов 19:13
МИД Ирана обвинил США в попытке украсть иранский танкер Grace 1 19:10
Шюррле и Понсе вошли в стартовый состав "Спартака" на матч с "Туном" 19:07
В центре Москвы иномарка влетела в автобусную остановку 19:00
Первые пассажиры аварийно севшего в поле А321 вылетели в Симферополь 18:58
Реставраторы впервые начали очистку фасада Петропавловской крепости 18:49
Минприроды направило в правительство предложения по борьбе с пожарами 18:48
Установлена личность стрелка из Котельников 18:39
Минэкономики планирует упростить процедуру банкротства физлиц 18:33
Путин утвердил перенос саммитов ШОС и БРИКС в Санкт-Петербург 18:33
Под Ростовом иномарка протаранила приехавших на ДТП "скорую" и машину ДПС 18:30
У Lada 4x4 обнаружили риск возгорания 18:30
Пассажиры аварийно севшего на поле А321 получат компенсацию 18:16
Экипаж аварийно севшего в Подмосковье А321 попал в базу сайта "Миротворец" 18:10
В Самарской области осудили членов банды, похищавшей детей 18:01
Силовики начали переговоры со стрелком в Котельниках 17:59
Автобус протаранил два грузовика на трассе под Ростовом 17:48
В Чечне мальчик установил мировой рекорд по отжиманиям 17:47
МИД РФ: Спекуляции на тему мирного договора с Японией недопустимы 17:46
Юрий Лоза высказался по поводу скандала с Пласидо Доминго 17:42
Глава Крыма восхитился мужеством пилотов, посадивших А321 в поле 17:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"РГ"-советы: Что посмотреть в кинотеатрах в августе
"РГ"-советы: Что посмотреть в кинотеатрах в августе
Во сколько обойдется снять квартиру или дом в разных регионах
Во сколько обойдется снять квартиру или дом в разных регионах
Кого на Дальнем Востоке ждет работа мечты
Кого на Дальнем Востоке ждет работа мечты
15.08.2019 18:56
Рубрика: Экономика

В России произошло около 900 авиапроисшествий с птицами за 14 лет

Текст: Наталия Ячменникова
Причиной аварийной посадки самолета Airbus A321 под Москвой стали попавшие в двигатели птицы. К счастью, пилотам удалось посадить лайнер и спасти жизни 226 пассажиров. Эксперты отмечают, что авиационных происшествий, связанных с пернатыми и другими животными, становится все больше. "Если бы авиаторы учились на ошибках других, авиационных происшествий было бы меньше", - заявил "РГ" президент международного консультативно-аналитического агентства "Безопаcность полетов" Валерий Шелковников.

- Каждый год в мире регистрируется примерно около пяти тысяч случаев столкновения самолетов с птицами. И подавляющее большинство случаев происходит на этапе взлета и начального набора высоты или на конечных этапах захода на посадку. Но надо сказать, что были и случаи, когда птицы "атаковали" самолет на высотах, превышающих 10 километров. Так, 23 октября 1991 года неизвестная птица врезалась в DC-8-62 на высоте 11 890 метров! К счастью, ни самолет, ни пассажиры не пострадали, - рассказал "РГ" Валерий Шелковников.

Гуляет и еще одна цифра: на каждый миллиард часов налета приходится всего одно авиационное происшествие с человеческими жертвами, вызванное столкновением с биологическими объектами.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Зарубежные СМИ сравнили посадку A321 с "чудом на Гудзоне"

Кстати, самый первый такой инцидент произошел 7 сентября 1908 года - во время пилотирования летательного аппарата одним из братьев Райт. А спустя почти четыре года, 3 апреля 1912 года, на Лонг-Бич (Калифорния) первой жертвой такого столкновения стал пилот Колбрайт Пери Роджерс. Его аэроплан столкнулся с чайкой, которая запуталась в тросах управления воздушным судном, что привело к падению с высоты в полтора километра. Дальнейшие разработки конструкции воздушных судов привели к тому, что они стали прочными и, соответственно, более устойчивыми к повреждениям в результате столкновений с птицами.

Один из самых известных случаев окрестили "чудом на Гудзоне". 15 января 2009 года через две с половиной минуты после взлета из нью-йоркского аэропорта Ла-Гвардия самолет столкнулся со стаей канадских гусей. Причем в двигатели попали сразу несколько птиц. Это вызвало практически полную потерю тяги двигателей, в результате чего экипаж принял решение приводниться в реке Гудзон. При проведении расследования было установлено наличие серьезных проблем, которые, тем не менее, не помешали экипажу сохранить жизни всех 150 пассажиров.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Эксперт: Как испытываются двигатели самолета на птицестойкость

В России с 2010 года отмечается тенденция увеличения как абсолютного, так и относительного (на 100 тысяч взлетов и посадок) числа случаев столкновении? воздушных судов с птицами и другими животными. С 2004 по 2018 год зарегистрировано 910 авиационных событий, связанных с этим явлением. Столкновения с птицами стали причиной 4 авиационных происшествий и 3 серьезных инцидентов с самолетами и вертолетами. А всего инцидентов с пернатыми - 884.

Так как большинство птиц летают в течение светлого времени суток, основное число столкновений происходит в дневное время. Однако отмечен ряд опасных случаев, произошедших ночью или в утренние и вечерние часы, когда столкновения происходили со стаями птиц, остановившихся на отдых или ночлег на искусственном покрытии ВПП, либо активных в ночное время.

Четыре года назад у нас в стране начала работать система сбора данных обо всех случаях столкновения воздушных судов с птицами. Однако, проблемой? остается эффективное использование этих данных с целью снижения рисков. По итогам 2004-2018 годов наибольшии? риск столкновении? воздушных судов с птицами отмечается в регионах Южного, Западно-Сибирского, Северо-Западного и Приволжского МТУ Росавиации.

Фото: iStock
Орнитолог рассказал, с какими птицами мог столкнуться севший в поле Airbus

ИКАО выпустило специальное Руководство по аэропортовым службам, которое касается создаваемой дикой природой опасности и методам ее уменьшения. Здесь расписано все: программы контроля, оценки риска, управление инфраструктурой, растительностью и землепользованием в районах аэродромов и многое-многое другое.

Для оценки рисков должны возникать вопросы: установлена ли в аэропорту процедура отчетности о столкновениях с птицами, а заодно и дикими животными? Сколько сообщений о подобных инцидентах было представлено пилотами за последние пять лет? Составлен ли перечень объектов на территории аэропорта и его окрестностях, привлекающих тех же птиц? Запрещены ли мусорные свалки вокруг аэропорта?..

Сейчас существуют разнообразные технологии, которые используются для прогнозирования появления и обнаружения птиц, потенциально опасных для полетов воздушных судов, а также для сбора соответствующей информации. Но опять же: насколько эффективно они используются? Деятельность эксплуатационных служб аэропорта и служб контроля дикой природы значительно активизируется, если выделяются дополнительные ресурсы на систему своевременного обнаружения птиц и концентрацию таких усилий в районах повышенной опасности столкновений с ними.

Появилось видео с борта аварийно севшего в Подмосковье лайнера
Момент попадания птиц в двигатель Airbus попал на видео
Экономика Транспорт Авиатранспорт Происшествия ЧП Аварийная посадка Airbus в Жуковском
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Установлена личность стрелка из Котельников
МИД РФ: Спекуляции на тему мирного договора с Японией недопустимы
Минтруд сократил список профессий с ограничениями для женщин
В Кремле назвали героями летчиков, посадивших самолет на поле
Курс евро поднялся выше 74 рублей