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16.08.2019 16:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Экс-владельца ФК "Кубань" приговорили с девяти годам лишения свободы

Текст: Иван Егоров
Московский городской суд приговорил генерального директора корпорации "Индустриальный союз Донбасса" и бывшего владельца краснодарского футбольного клуба "Кубань" Олега Мкртчана к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Также он штрафован на 900 тысяч рублей.
Олег Мкртчан во время оглашения приговора. Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Олег Мкртчан во время оглашения приговора. Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Олег Мкртчан во время оглашения приговора. Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Мкртчана признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере со средствами "Внешэкономбанка". По версии следствия, он организовал хищение более одного миллиарда рублей (по другим данным, 2,5 млрд долларов - прим. "РГ") кредитных средств банка, выделенных на развитие корпорации. С 2009 по 2013 год бизнесмен организовал вывод кредитных денег в офшоры под видом легальных сделок.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
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Мкртчана арестовали в феврале 2018 года. Судебный процесс проходил в закрытом режиме - в уголовном деле есть материалы с грифом секретно. Журналистов пустили в зал на оглашение резолютивной части приговора.

Согласно оглашенному судьей Олегом Музыченко решения, суд удовлетворил и гражданский иск потерпевшей стороны - "Фонда промышленных активов", который является "дочкой" ВЭБа. В результате с Мкртчана взыскана астрономическая сумма 198 миллиардов 498 миллионов рублей. Сам 52-летний предприниматель вины не признает.

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