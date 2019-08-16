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16.08.2019 12:38
Рубрика: Происшествия

Экспертиза по делу "Седьмой студии" выявила экономию бюджетных средств

Текст: Иван Егоров
В Мещанском суде после двухмесячного перерыва возобновились слушания по делу "Седьмой студии". Остановка на два месяца потребовались для проведения новой комплексной финансово-экономической, оценочной, искусствоведческой экспертизы.

Экспертам была поставлена задача выяснить, в каком объеме автономная некоммерческая организация "Седьмая студия" в 2011-2014 годах получала деньги из Минкультуры и в каком из других источников, а также каков был объем затрат на каждое конкретное мероприятие. Кроме того, эксперты должны были установить общую сумму всех расходов АНО за этот период и были ли расходы, не связанные с реализацией проекта "Платформа". Еще один вопрос, поставленный перед экспертами: в каком размере "Седьмая студия" перечисляла деньги фирмам, которые, занимались обналичиванием.

Суд объяснил, почему Серебренникову отменили домашний арест

В пятницу судья Ирина Аккуратова огласила заключение экспертов, которые сделали вывод о том, что сумма расходов на реализацию проекта "Платформа" должна была превышать государственные субсидии. В то же время эксперты не смогли установить порядок расходования средств из-за отсутствия в деле бухгалтерских документов.

В свою очередь, Дмитрий Харитонов, адвокат режиссера Кирилла Серебренникова, сообщил журналистам, что экспертиза пришла к выводу, что стоимость театрального проекта должна была составить около 260 миллионов рублей, а с учетом налогов - более 300 миллионов, в то время как государство за весь период выделило на него 216 миллионов. То есть из выводов экспертов следует, что "Седьмая студия" еще и сэкономила бюджетные деньги.

Фигурантов дела "Седьмой студии" обвиняют в хищении 133 миллионов рублей бюджетных средств, выделенных в 2011-2014 годах АНО на реализацию проекта по популяризации и развитию современного искусства "Платформа". Кроме режиссера Кирилла Серебренникова, в качестве подсудимых на процессе в Мещанском суде проходят бывший генпродюсер "Седьмой студии" и экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, экс-руководитель департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, а также бывший генеральный директор АНО Юрий Итин.

Бухгалтера "Платформы" выпустили под подписку

Все они отрицают свою вину. Как заявила в суде защита, все деньги, выделенные "Седьмой студии" из бюджета, в том числе обналиченные, тратились на нужды "Платформы", а возможный ущерб по делу был ошибочно установлен следствием только исходя из суммы обналиченного в период работы АНО госфинансирования.

Происшествия Правосудие Суд Происшествия Преступления Должностные преступления Судебная власть Суды общей юрисдикции Мещанский суд Москвы Дело режиссера Кирилла Серебренникова
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