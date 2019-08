Пеликаны, утки, лебеди: Случаи столкновений самолетов с птицами

За более чем семидесятилетнюю историю в базе данных по безопасности полетов хранится информация более чем о сотне столкновений воздушных судов с различного вида птицами. Об этом рассказал "РГ" генеральный директор МКАА "Безопасность полетов" Сергей Мельниченко.

- И это только зарегистрированные события. А сколько столкновений раньше вообще не регистрировалось, - замечает эксперт. - Что же в Жуковском? Это что, единственный аэродром в стране, в непосредственной близости от которого есть свалки различных отходов? Да нет. Они есть и рядом с Шереметьево, и поблизости от Домодедово, а свалка недалеко от траектории захода на посадку на наиболее часто используемую полосу ВПП 24 во Внуково была засыпана всего лишь несколько лет назад.

Мы неоднократно писали об обеспечении орнитологической безопасности в аэропортах и приводили примеры того, как с "птичьими" рисками борются за рубежом, - продолжает Сергей Мельниченко. - Это и распугивающие более мелких птиц орлы, и использование ружей, и специальные громкоговорители с пугающими птиц звуками, и ультразвуковые установки, не слышимые человеческому уху, но распугивающие птиц. Да вы и сами видите "запятые", вращающиеся в центре воздухозаборников двигателей самолетов - они тоже должны отпугивать птиц. Кроме этого, на самолетах при взлете и посадке - вне зависимости от времени суток, - включаются фары.

Столкновения с птицами исключительно опасны. Эксперт "РГ" напомнил о наиболее трагичных моментах:

1953 год, 30 апреля. Экипаж самолета Ил-12 Аэрофлота при выполнении захода на посадку в аэропорту Казани столкнулся со стаей уток. Одна из птиц пробила обшивку вблизи лобового стекла экипажа и вызвала короткое замыкание в электрической системе, в результате чего оба мотора отказали. Экипаж не смог зафлюгировать воздушные винты, поскольку генераторы не давали достаточного напряжения. При выполнении вынужденной посадки на Волгу один человек, к сожалению, погиб.

1960 год, 4 октября. Экипаж Lockheed L-188A Electra американской авиакомпании Eastern Air Lines при выполнении взлета из аэропорта Бостон/Логан буквально через несколько секунд после отрыва от ВПП столкнулся со стаей скворцов. Часть из них попала в двигатели 1, 2 и 4. Двигатель №1 был отключен, а его винт зафлюгирован. Вскоре после этого моторы 2 и 4 временно, но в значительной степени потеряли свою мощность. В результате скорость упала ниже скорости сваливания. Левое крыло опустилось, нос поднялся вверх, и самолет в левом штопоре практически вертикально столкнулся с поверхностью воды. Погибли 62 человека из 72 находившихся на борту.

1962 год, 23 ноября. Экипаж самолета Vickers 745D Viscount американской авиакомпании United Airlines выполнял рейс по маршруту Ньюарк - Вашингтон/Национальный. Самолет, следовавший по маршруту на высоте 6000 футов (ок. 2000 м), столкнулся со стаей лебедей-свистунов. Одна из птиц пробила насквозь переднюю кромку левого горизонтального стабилизатора, после чего повредила руль высоты. В результате таких повреждений экипаж потерял управление воздушным судном, которое столкнулось с поверхностью земли. Все 17 человек, находившиеся на борту, погибли.

1973 год, 26 февраля. Бизнес-самолет Learjet 24, принадлежащий производственной компании Machinery Buyers Corp, на борту которого находилось 5 бизнесменов и 2 пилота, выполнил взлет из аэропорта Атланта/Декалб, следуя в Майями. Сразу после взлета между диспетчером и экипажем состоялся такой диалог: "Диспетчер - Lear 454RN, похоже, что из вашего левого двигателя шел сильный дым, когда вы были между 300 и 400 футами (100-135 м). Экипаж - Мы только что столкнулись с птицами. Диспетчер - Вас понял, возвращаетесь для посадки? Экипаж - Вряд ли получится (последняя передача экипажа)". Все погибли.

1975 год, 20 ноября. Экипаж Hawker Siddeley HS-125-600B, принадлежавшего производителю данного типа самолетов - компании Hawker Siddeley Aviation, при взлете из британского аэропорта Дансфолд, на высоте около 40 метров, еще находясь над взлетной полосой, столкнулся с большой стаей чибисов (11 мертвых птиц позднее были обнаружены на ВПП). Оба двигателя спомпажировали, капитан принял решение произвести посадку прямо по курсу (как в Жуковском). Он дал указание выпустить шасси и полностью закрылки, после чего опустил нос самолета.

Самолет приземлился на стойки основного шасси на скорости около 120 узлов, когда до конца ВПП оставалось всего 180 метров. Проскользил по траве, но попал в канаву, в результате чего все стойки шасси подломились. Пересек автодорогу, на которой подмял под себя автомобиль. Капитан перед тем, как самолет остановился, увидел, что хвостовая часть горит, и после полной остановки сразу же объявил аварийную эвакуацию. Жертв на борту не было. Но в автомобиле погибли 6 человек.

1981 год, 7 апреля. Самолет Learjet 23, на борту которого находились только два пилота, вылетел из муниципального аэродрома Цинциннати, но на высоте около 1300 метров столкнулся с гагарой, которая пробила лобовое стекло кабины экипажа. В результате второй пилот погиб, капитан получил серьезные увечья. Обломки лобового стекла попали в правый двигатель, который пришлось отключить. Капитану удалось вернуться на аэродром вылета и посадить самолет.

1988 год, 15 сентября. При выполнении взлета в эфиопском аэропорту Бахр-Дар самолет Boeing 737-260 авиакомпании Ethiopian Airlines столкнулся со стаей голубей. При нестабильно работающих двигателях экипаж принял решение вернуться на аэродром вылета, однако оба двигателя заглохли, и пришлось выполнять посадку вне аэродрома. При посадке с убранными шасси (как в Жуковском) самолет разломился и загорелся. Из находившихся на борту 104 человек 35 получили смертельные травмы.

2007 год, 29 июля. После взлета из Домодедово транспортный самолет Ан-12 российской авиакомпании Атран столкнулся с птицами, в результате чего оба правых двигателя отказали. Самолет с креном около 100 градусов столкнулся с поверхностью земли. Погибли все 7 членов экипажа.

2008 год, 4 марта. Cessna 500 Citation I американской компании Interstate Helicopters после взлета из Оклахомы на высоте около 1000 метров столкнулся со стаей белых пеликанов, в результате чего была разрушена структура правого крыла и отказал правый двигатель. Самолет быстро потерял высоту и столкнулся с поверхностью земли. Находившиеся на борту три бизнесмена и оба пилота погибли.

Пожалуй, самая нашумевшая и к счастью, благополучно завершившаяся история столкновения с птицами случилась 15 января 2009 года. Когда Airbus A320-214 авиакомпании US Airways выполнял плановый рейс AWE 1549 (позывной - Cactus 1549) по маршруту Нью-Йорк - Шарлотт - Сиэтл, но всего через 1.5 минуты после взлета столкнулся со стаей канадских казарок. Отказали оба двигателя. Экипаж благополучно посадил самолет на воду реки Гудзон в Нью-Йорке. Все находившиеся на его борту 155 человек (150 пассажиров и 5 членов экипажа) выжили. 83 человека получили ранения.

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) устанавливает правила и дает рекомендации в отношении того, какие опасности ожидают гражданскую авиацию со стороны природы (например, в Документе 9137 - Руководство по аэропортовым службам, Часть 3. Создаваемая дикой природой опасность и методы ее уменьшения). Однако риски столкновения гражданских воздушных судов с птицами остаются серьезные.

- Более того, в нашей базе данных есть информация о том, что несколько лет тому назад пилоты следовавшего на высоте 10 км самолета столкнулись с гусем. Кого в этом винить? - замечает Сергей Мельниченко. - И из совсем необычного: на Аляске при вылете самолет Boeing 737 (Boeing seven three seven) чуть не столкнулся с пеликаном, который нес в клюве только что пойманного им здоровенного лосося. Пеликан оказался сообразительным и из-за жажды жить просто выпустил из клюва лосося (который по-английски произносится как "сэмон" - salmon) и отлетел в сторону, а лосось попал в лобовое стекло кабины экипажа, в результате чего оно растрескалось, и пилотам пришлось возвращаться на аэродром вылета. Теперь этот самолет раскрашен соответствующим образом, а его позывной - Boeing salmon three salmon.