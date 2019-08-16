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16.08.2019 14:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов признал вину в растрате

Текст: Иван Егоров
Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов полностью признал свою вину в растрате и легализации свыше 14 миллиардов рублей.
Обвиняемый экс-министр финансов Московской области Алексей Кузнецов. Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Обвиняемый экс-министр финансов Московской области Алексей Кузнецов. Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Обвиняемый экс-министр финансов Московской области Алексей Кузнецов. Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

На заседании Басманного суда 16 августа Кузнецов заявил, что раскаивается в содеянном, и попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке, то есть без исследования доказательств. Ожидалось, что в пятницу мог быть вынесен и приговор по его делу. Однако прокурор и представители потерпевшей стороны выступили против особого порядка судопроизводства. Гособвинитель мотивировал это длительностью и давностью, совершенных Кузнецовым преступлений, а также нанесенного им ущерба, который он не погасил ни в какой части.

Фото: Следственный комитет РФ/ ТАСС
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В итоге Басманный суд постановил прекратить особый порядок рассмотрения уголовного дела и рассмотреть его с вызовом свидетелей и исследованием письменных материалов. Слушания по существу начнутся 26 августа.

По данным Следственного комитета, участники организованной группы, в которую входил Кузнецов, в 2005-2008 годах приобрели путем обмана и злоупотребления доверием у муниципальных унитарных предприятий Московской области, оказывающих услуги в сфере ЖКХ, права на чужое имущество в виде права требования задолженности за указанные услуги к муниципальным образованиям. Согласно обвинению, похищенные деньги были выведены в офшоры на Кипр, после чего на них было приобретены элитные объекты недвижимости в Подмосковье, Швейцарии и Франции, дорогие автомобили, предметы роскоши и антиквариат.

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