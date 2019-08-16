К организаторам несогласованных акций в Москве поданы иски

В Коптевский районный суд поступил иск ГУП "Мосгортранс" к И. Яшину, А. Соловьеву, Ю. Галяминой, Л. Соболь, И. Жданову, В. Милову, А. Навальному, О. Степанову, Г. Албурову о взыскании убытков. Об этом корреспонденту "РГ" сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Истец просит взыскать с ответчиков солидарно ущерб, причиненный ГУП "Мосгортранс" простоем (потерей рейсов) в размере 1 218 591, 58 руб. Как указывает истец, 27 июля 2019 года в Москве произошла задержка движения маршрутного транспорта общего пользования, что причинило ГУП убытки. Простой транспортных средств произошел из-за перекрытия проезжей части участниками несогласованной акции в разных частях города.

Также в Коптевский суд поступил иск от ГБУ "Автомобильные дороги" к Соловьеву, Яшину, Галяминой, Соболь, Жданову, Милову, Навальному, Степанову, Албурову о возмещении убытков и материального ущерба на сумму 11 млн 468 тысяч рублей.

Истец полагает, что в связи с обеспечением общественного порядка организация понесла убытки:

235 541 руб. - в связи с выделением грузового автомобильного транспорта в целях организации безопасности дорожного движения,

434 472 руб. - по причине мероприятий по санитарному содержанию объектов дорожного хозяйства улично-дорожной сети Москвы, на территории которых проходили несогласованные акции,

10 797 986 р. - по подсчетам истца ущерб в виде повреждения малых архитектурных форм, элементов обустройства объектов дорожного хозяйства и пр.

Кроме того в Тушинский районный суд поступил иск ООО "АНКОР" о возмещении убытков.

Как указано в исковом заявлении, 27 июля 2019 года рядом со зданием на улице Тверской, в котором истец арендует помещение и осуществляет деятельность по предоставлению услуг общественного питания, состоялось публичное мероприятие. С целью сохранения имущества, непричинения вреда персоналу и посетителям истец был вынужден приостановить ведение своей деятельности в этот день с 10 часов до 20 часов. В результате истцу был причинен ущерб в виду упущенной выгоды. Истец просит взыскать с ответчиков солидарно денежные средства в размере 551 847 рублей.